Vlahovic-Lukaku, sempre più diviso sui social: “Ma seriamente?”

Dopo il clamoroso voltafaccia all'Inter e i ripetuti 'no' all'Arabia Saudita, ora Big Rom sembra ad un passo da Torino . E il popolo bianconero è spaccato in due sul possibile acquisto del belga. Tra quelli che criticano la posizione di Cristiano Giuntoli di rinunciare ad un giovane puntando su un giocatore spesso infortunato e non al top (l'anno scorso è rimasto fermo per tre mesi saltando 18 partite) e quelli che non hanno digerito il suo atteggiamento nelle scorse settimane.

Tra i tifosi della Juve e il belga c’è poi il precedente in semifinale di Coppa Italia. Come ricordato da Tuttosport in edicola oggi, nella scorsa stagione, l’esultanza polemica del belga che dopo aver messo a segno il rigore del pareggio zittisce la curva bianconera, allo Stadium con conseguente rissa in campo e il daspo per 170 tifosi bianconeri rei di aver intonato cori razzisti contro di lui. Un episodio che i tifosi ricordano molto bene. Ovviamente -come sempre accade in questi casi- c'è anche chi auspica il suo arrivo a Torino evidenziando i limiti di Vlahovic per il gioco di Allegri.