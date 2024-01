Vlahovic: “Ora sto bene fisicamente. Non pensiamo all’Inter”

Io sono sempre calmo, sul campo vengono maggiormente fuori le emozioni. Oggi siamo riusciti a vincere contro un avversario tosto e su un campo difficile, erano reduci da 4 vittorie in casa. Siamo felici di non aver subito gol, dobbiamo continuare cos.

Non pensiamo all'Inter, ci concentriamo sulla partita con l'Empoli, poi dopo ci penseremo. Andiamo partita per partita, per noi è fondamentale. Sto bene fisicamente, non ho cambiato nulla, sto prendendo cura del mio corpo con alimentazione, riposo e allenamento. Rispetto alla scorsa stagione non ho problemi e spero di continuare così".