Vlahovic: “Continuerò a perfezionarmi ogni giorno per arrivare e rimanere in alto”

Il calciatore serbo ha parlato della sua carriera e dei calciatori che ha incontrato e a cui si ispira

Il calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, nel mirino della Juventus, ha parlato intervistato dai microfoni del portale serbo Telegraf, ai quali ha rilasciato una lunga intervista: "Lavoriamo tutti per andare in Europa perché la Fiorentina non gioca le coppe da molti anni e sarebbe un grande successo per il club. Penso che questo gruppo di giocatori e questo staff se lo meritino e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati. La partita contro il Milan è stata come un sogno ma come in ogni attività, anche nella nostra, quello che è successo è già stato dimenticato e la cosa più importante è quello che deve ancora venire. Il giorno dopo la partita c'era euforia, ma abbiamo iniziato subito a prepararci per la prossima partita con l'Empoli. Ci sono tanti modi per migliorare: lavorare su se stessi, perfezionandosi ogni giorno, non solo allenandosi ma anche guardando le partite, gli avversari. Dopo ogni allenamento resto a provare non solo i calci di punizione ma tutto quello che posso, e penso che sia una delle condizioni per avere successo. Continuerò così fino a raggiungere i livelli più alto e per restarci".