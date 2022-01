Vlahovic: è fatta per il passaggio del serbo alla Juventus

La società ha definito nella sua totalità il passaggio del giocatore serbo alla corte di Massimiliano Allegri raggiugendo anche l’accordo con gli agenti

Vlahovic guadagnerà 7 milioni di euro all’anno per i prossimi quattro anni, e adesso manca solo l’annuncio ufficiale della società torinese che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Le commissioni per gli agenti dovrebbero agitarsi intorno ai dieci milioni di euro lordi, mentre per la firma mancano solo le visite mediche: la Juventus è in attesa del tampone negativo del giocatore, che una settimana fa è risultato positivo al Covid, e se domani arriverà il via libera, potrà partire per Torino e sottoporsi agli esami al J Medical.