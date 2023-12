Vlahovic: “Contenti per la vittoria, dobbiamo arrivare in Champions”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del gol e dello Scudetto.

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a Sky. Ecco le sue parole: "Siamo contenti per la vittoria importante, il Frosinone in casa gioca molto bene e per noi era importantissimo vincere oggi. Abbiamo dato tutto, vinto meritatamente ma mi complimento con il Frosinone.

Inizio in panchina? Una scelta del mister, sono un professionista e mi metto a disposizione della squadra. Sono qui a fare quello che mi si chiede, non ho nessun problema ed ero concentrato per entrare ed essere pronto. Potevo anche fare meglio, ma è l'importante è che abbiamo vinto.

Difficile reagire quando sbagli un rigore, ma io sto dando il mio massimo e spero di essere ancora al meglio dalla prossima partita. Devo ascoltare il mister, essere d’aiuto per la squadra e fare ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti abbiamo sogni e obiettivi, ma sappiamo qual è il nostro obiettivo. Scudetto? Lavoriamo per questo partita dopo partita. La cosa importante è entrare in Champions, più avanti vediamo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.