Vlahovic: “L’anno prossimo dovrò fare meglio, la Juve punta in alto”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sky: "Il titolo di miglior attaccante di questa stagione? Per me è importante. Sono contento per il premio, voglio ringraziare la Serie A e, non so se abbiano votato pure le persone comuni, ma ringrazio anche loro. È un grandissimo piacere. Il prossimo anno dovrò fare ancora meglio e so cosa si aspetta la gente da me. Sulla squadra… a inizio anno avevamo degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno e prenderci quello che ci spetta. Faremo bene. Abbiamo centrato gli obiettivi stagionali, ma la Juventus vuole sempre di più per puntare in alto".