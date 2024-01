Vlahovic carica la Juve: “Continuiamo a crederci, il campionato è lungo”

Il risultato alla fine non ha premiato i suoi sforzi, ma su Instagram Vlahovic ha voluto comunque dare la carica alla Juve: "La classifica è corta, il campionato ancora lungo e noi non vogliamo fare calcoli. Continuiamo a credere nei nostri obiettivi e lavoriamo duramente per raggiungerli🔥Orgoglioso dello spirito della squadra e grazie a tutti voi per il sostegno. Testa già alla prossima".