Vlahovic eletto Player of the Month del mese di gennaio

La Juventus è tornata ad allenarsi in vista della partita contro l' Inter in programma domenica sera a San Siro . Una sfida importante quella contro i nerazzurri, che sono primi in classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri ed una partita in meno. Una sfida che gli uomini di Allegri dovranno cercare di vincere per non perdere altro terreno e per mantenere viva la lotta scudetto.

Per farlo Massimiliano Allegri si affiderà alla grande condizione di Dusan Vlahovic, che non a caso è stato nominato dai tifosi della Juventus come Player of the Month del mese di gennaio. 6 gol in 4 partite per l'attaccante serbo, che ha ritrovato la forma migliore e che spera, come il suo allenatore, di fare la differenza domenica sera.