Vlahovic e Pogba: contro la Next Gen prove di campo

La Juventus è scesa in campo questa mattina per il primo allenamento della giornata alla Continassa: agli ordini di Massimiliano Allegri la squadra è scesa in campo per l'allenamento mattutino, e questo pomeriggio è prevista un'altra seduta, che vedrà la squadra scendere in campo in amichevole contro la formazione NextGen. Un test per impegnare le gambe in vista della partita contro il Monza in programma domenica alle 15 all'Allianz Stadium, dalla quale il tecnico toscano spera che arrivino buone notizie.