Juve, Vlahovic-Dybala-Morata è un tridente da Champions

Il nuovo assetto visto contro il Verona, con i tre attaccanti insieme, ha dato i primi frutti esaltando i tifosi. Ecco i numeri in stagione.

E se diventasse un'abitudine? Dopo la vittoria contro il Verona, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il modulo futuro della Juventus. Allegri si era mostrato cauto con i giornalisti nel parlare del tridente pesante, ma nella sfida con i gialloblù lo abbiamo visto per circa 75 minuti, con un bel risultato per tutti e tre i componenti. L'equilibrio della squadra, fondamentale per il tecnico, non è stato messo in discussione da questo nuovo assetto del reparto offensivo bianconero.