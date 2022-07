Vlahovic: “Di Maria campione straordinario, gran tridente con lui e Chiesa”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Di Maria: "Parlando di Di Maria, sappiamo tutti che giocatore è, un grandissimo campione, ha vinto tantissimo, ha fatto tantissimi gol e assist. Sono positivo, entusiasta di giocare con lui e di mettermi a disposizione della squadra, provando a fare il meglio e sicuramente meglio dell'anno scorso. Su tridente? Per me è uguale, come decide il mister, io sono qui a disposizione della squadra, penso che con la squadra sia più facile, non ho problemi. Sicuramente si tratta di un tridente con grandissimi giocatori. Con Pogba e Di Maria sicuramente cambierà qualcosa, non so cosa. Vediamo. Sono contento di condividere lo spogliatoio con giocatore come loro, lavoriamo e ci prepariamo al massimo, al meglio, in maniera determinata, facendo meglio dell'anno scorso".