Vlahovic, Carolina Stramare risponde alle indiscrezioni

L'ex Miss Italia sui social risponde alle domande poste dai suoi fan sul flirt con l'attaccante serbo, di cui si vocifera ormai da tempo.

redazionejuvenews

Dusan Vlahovicormai è l'argomento principale delle cronache bianconere. Dal suo arrivo alla Juventus in poi, il bomber ha fatto subito parlare di sé, catalizzando le attenzioni dei media su di lui. Luci della ribalta meritate sul campo, perché con le sue prestazioni ha dato nuova linfa alla squadra, portando carattere, grinta ed entusiasmo. E ovviamente anche i suoi gol, come la doppietta di Empoli, che ha regalato i tre punti alla squadra di Allegri in una tradotta sofferta, rilanciando le ambizioni in classifica. Ma l'ex attaccante della Fiorentina sta facendo parlare di sé non solo per come si comporta sul campo da gioco, ma anche per la sua vita privata.

Da diverse settimane infatti si rincorrono le voci sul suo flirtcon Carolina Stramare. La bella modella, Miss Italia 2019 e volto della Serie B per Helbiz Live, è stata vista in sua compagnia a gennaio e i rumors parlano di una relazione avviata. La bella ventitreenne però sui suoi social ha voluto chiarire alcuni punti. Nelle sue stories su Instagram ha risposto alle domande dei suoi tanti followers e non poteva mancare quella sulla sua storia con il giocatore juventino.

A chi li definiva una bella coppia, la Stramare ha voluto rispondere così: "Mi dissocio completamente da tutto quello che è stato detto e da quello che si sta dicendo. Non so di cosa state parlando da tanto tempo e se mai ci sarà qualcosa da dire non esiterò a farlo. Quando succede qualcosa di bello a meno persone lo racconti meglio è. Perché ci sono così meno persone che cercano di rovinarti quella tua aura fantastica. A me piace viverla così poi non so, magari c'è chi a raccontare sta meglio". La modella poi ha voluto precisare come si riconosce quando una persona è veramente interessata: "Quando ti dà tutta la serenità che richiedi, quando ti da tutti gli spazi di cui hai bisogno, soprattutto quando ti dà tutte le attenzioni di cui hai bisogno. Quando ti rispetta". Smentita di rito o verità? Presto per dirlo, ma i bene informati sembrano sicuri che qualcosa ci sia.