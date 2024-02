Vlahovic ancora a parte: pronto Milik per l’Udinese

Il calciatore serbo ancora non ha recuperato e potrebbe non essere della partita di lunedì contro l'Udinese

La Juventus scenderà in campo lunedì sera contro l'Udinese tra le mura amiche dell'Allianz Stadium: dopo il ko contro l'inter di domenica sera ed il pareggio contro l'Empoli della settimana precedente, i bianconeri cercheranno di ripartire dalla loro casa, per tornare in corsa per il primo posto.