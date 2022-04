Il borsino dell’attacco: bene Kean e Dybala, a secco Morata, spento DV7

Ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo sono andati a segno la Joya e il classe 2000, lo spagnolo ha sprecato e il serbo è entrato molle.

Alvaro Morata, partito titolare con Dybala, ha avuto diverse occasioni, alcune delle quali anche clamorose. L'impegno è fuori discussione e nel primo tempo ha fatto reparto quasi da solo, ha cercato di far salire la squadra, ha preso tante botte. Consigli gli ha negato il gol con un miracolo, mentre in un altro paio di occasioni è stato lui a non trovare la zampata vincente. Utile e volenteroso, ma poco cinico. Vlahovic invece aveva iniziato in panchina, per tirare un po' il fiato. Ma il suo ingresso nel secondo tempo è stato negativo. La sua solita carica agonistica e la sua fisicità straripante non si sono viste. Ha toccato pochi palloni e non è riuscito a rendersi pericoloso, innervosendosi per alcuni palloni persi. Il talento è grande, ma in questi aspetti deve ancora crescere, come ha detto a fine partita Massimiliano Allegri.