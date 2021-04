Vitor Baia: “Buffon al Porto? È uno dei più grandi. Prima di andare al Barça la Juve…”

L'ex giocatore ha parlato del suo passato

La Juventus ha fatto da spettatrice ieri sera alle partite di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Oltre alla vittoria del Bayern Monaco per 0-1 in casa del PSG, che non è servita ai bavaresi per qualificarsi, in virtù del 2-3 subito all'andata, anche il Porto ha vinto il casa del Chelsea per 0-1, ma anche questa vittoria non è servita ai fini della qualificazione, con la squadra inglese che nella partita di andata si era imposta per 2-0.

Baia parla quindi anche del futuro del portiere della Juventus Gianluigi Buffon: il contratto del portiere scade infatti a fine anno e i bianconeri non sembrano intenzionati a continuare con lui, che invece ha ancora voglia di stare in campo. Anche l'ex estremo difensore Dino Zoff aveva parlato del futuro del numero 77: "Giocare è bello, se ancora se la sente è giusto che prosegua. Se sta bene fisicamente. Alla Juventus o anche da un’altra parte, se vorrà giocare titolare. Non credo gli mancheranno le occasioni e le offerte di altri club. Se ha voglia vada avanti, perché giocare è molto piacevole. Rendere meno? Non è il caso di Buffon. Certo, dieci partite non sono tante in una stagione, ma quando è sceso in campo ha dimostrato di cosa è capace. Per questo credo che non abbia grandi problemi a trovare un altro club in Italia o in Europa. E la forma? Non per uno col bagaglio di esperienza di Buffon. Oggi si parla tanto di sistemi di allenamento, di personal trainer. Io sono stato il miglior personal trainer di me stesso. E credo che anche Gigi sappia “sentire” il proprio corpo, valutare la reattività per capire e gestire al meglio la propria carriera".