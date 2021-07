Vito Dell’Aquila: “Tifo Juve da quando ero piccolo, passione trasmessa da papà e mio fratello”

La medaglia d'oro di Taekwondo ha confessato la sua fede bianconera

La Juventus continua ad espandere i suoi orizzonti al di fuori del rettangolo di gioco, ed è arrivata anche al Taekwondo: Vito dell'Aquila, fresco di medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio24, ai quali ha confessato la sua fede bianconera: "Siamo fieri che uno come Ibrahimovic abbia praticato il Taekwondo, lo fa per la mente, per arrivare all'equilibrio. Sono tifoso della Juventus da quando sono piccolo, la passione me l'hanno trasmessa mio padre e mio fratello. Stimo tantissimo Federico Chiesa, un ragazzo molto umile che ha chiamato la madre dopo aver vinto l'Europeo. Avrei voluto chiamare anche io mia madre dopo aver vinto l'oro come Chiesa dopo l'Europeo, invece è arrivato subito l'antidoping, poi i giornalisti, ma comunque non mi pesa".