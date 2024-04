Vis Pesaro-Juventus Next Gen, il tabellino della gara: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: "IL TABELLINO VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1 Campionato di Serie C - Girone B - 38a giornata Stadio Tonino Benelli - Pesaro Marcatori: 25' pt Zagnoni (V), 36' pt Sekulov (J), 44' pt Di Paola (V) Vis Pesaro: Neri F., Zagnoni, Rossoni, Pucciarelli (23' st Valdifiori), Nina (42' st Foresta), Di Paola (cap.)(38' st Iervolino), Neri G., Karlsson, Molina (23' st Nicastro), Rossetti, Da Pozzo. A disposizione: Mariani, Polverino, Pecile, Loru, Mamona, Giorgini, Gulli. Allenatore: Roberto Stellone. Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Pedro Felipe (29' st Bassino), Muharemovic (cap.)(1' st Stramaccioni), Nonge, Mulazzi, Rouhi, Damiani, Salifou (16' st Iocolano), Sekulov (29' st Mbangula), Anghelè (16' st Cerri). A disposizione: Fuscaldo, Cat Berro, Comenencia, Perotti, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla. Arbitro: Matteo Canci di Carrara (Assistenti: Elia Tini Brunozzi di Foligno, Marco Giudice di Frosinone. IV Ufficiale: Edoardo Panici di Aprilia). Ammoniti: 43' pt Pedro Felipe (J), 1' st Di Paola (V), 13' st Pucciarelli (V), 32' st Nicastro (V). Prossimo impegno Campionato di Serie C - Playoff - Fase Gironi - Primo Turno Juventus Next Gen - Arezzo Stadio Giuseppe Moccagatta - Alessandria Sabato 4 maggio - orario TBD".