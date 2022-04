Serie C, Virtus Verona-Juventus U23: le formazioni ufficiali

La Juventus U23 alle 14.30 affronterà la Virtus Verona per tornare alla vittoria. Di seguito le formazioni ufficiali.

La Juventus U23 torna in campo dopo quasi due settimane. I bianconeri, oggi, alle 14,30, sfideranno la Virtus Verona, nella trentacinquesima giornata del girone A della Serie C. Gli ospiti, ottavi in classifica con 46 punti, arrivano da un momento negativo, viste le tre sconfitte consecutive nelle ultime tre partite, motivo per cui una vittoria sarebbe fondamentale per risalire la china. I padroni di casa, dodicesimi in classifica a 40 punti, nelle ultime cinque partite, hanno ottenuto 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta.