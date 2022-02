Villarreal-Juventus, i convocati. C’è Bonucci, fuori Dybala

La società ha pubblicato l'elenco dei convocati deciso da mister Allegri per la sfida di domani sera. Torna il difensore assente l'argentino.

Tornano le grandi emozioni, tornano le entusiasmanti serate di Champions Legue. Domani sera, all'Estadio de la Ceramica, la Juventus sarà ospite del Villarreal per la gara d'andata degli ottavi di finale. Un match importante per ripartire dopo il derby di venerdì, pareggiato per 1-1 con un Torino che aveva finito in crescendo. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala, che proprio contro i granata ha accusato un problema muscolare. Gli esami strumentali per lui hanno escluso lesioni. Si tratta quindi di un affaticamento, per il quale non verrà rischiato. Il numero 10 argentino è un elemento importante della manovra offensiva e ha già avuto altri problemi fisici in stagione. Il tecnico, di concerto con lo staff medico, ci andrà con la massima cautela. Sarà fondamentale averlo nella gara di ritorno e, si spera, più avanti in caso di qualificazione, oltre che per il resto della stagione.