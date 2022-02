Villareal-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri tra poco in campo per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League in programma all'Estadio de la Ceramica

La Juventus metterà da parte per una sera la sua rincorsa in campionato per concentrarsi sull'Europa dei grandi. I bianconeri infatti scenderanno questa sera in campo contro il Villareal nell'Estadio de la Ceramica per l'andata degli ottavi di finale della UEFA ChampionsLeague. La gara di andata verrà giocata in Spagna, e per il primo anno i gol in trasferta non avranno valore doppio in caso di pareggio. Una novità accolta positivamente da tutti gli addetti ai lavori, e che negli scorsi anni è stato motivo di grandi discussioni.