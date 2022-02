Villareal-Juventus 1-1: delusione e amarezza per Danilo, de Ligt e Morata

Al termine della partita contro il Villareal, Danilo, de Ligt e Morata sono stati intervistati da JuventusTv

Al termine della partita contro il Villareal, Danilo, de Ligt e Morata sono stati intervistati da JuventusTv. «In queste gare sono i dettagli che fanno la differenza- ha ammesso Danilo. Purtroppo in Champions League non ti puoi permettere neanche una minima disattenzione, ma sono sicuro che al ritorno non concederemo più situazioni come quella che ha portato al gol del Villarreal. Secondo me abbiamo giocato una buona partita e il fatto di giocarci la qualificazione in casa, davanti ai nostri tifosi, sarà uno stimolo in più. Questa squadra è in crescita costante, partita dopo partita, e questo penso sia un aspetto importante per far crescere ulteriormente la consapevolezza di questo gruppo». (juventus.com)

Poi è stato il turno di de Ligt:«È stata una partita dura, come lo sono tutte quelle che vengono giocate in Champions League, ma penso che la Juve l’abbia affrontata da squadra matura. Giocare questi match è molto bello perché l’attenzione deve essere massima dal fischio d’inizio fino alla fine. Non ci possono essere pause all’interno della gara e ogni minima disattenzione rischia di essere pagata a caro prezzo. Il pareggio non ci soddisfa, ma guardiamo avanti con fiducia. Ora, però, testa al campionato perché ci attende un incontro complicato». (juventus.com)

Chiosa finale per Morata: «Siamo ovviamente dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa la vittoria perché secondo me abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Spiace, dunque, per il risultato, ma penso che anche questa sera la Juve abbia dimostrato buona compattezza e grande spirito di lotta e di sacrificio e questi sono elementi importanti per il prosieguo della stagione e anche in vista della gara di ritorno. L’atteggiamento è sempre stato positivo, anche quando abbiamo subìto gol. Stiamo crescendo costantemente e questo continuerà a essere possibile solo se lavoreremo con la stessa intensità con la quale abbiamo lavorato in questi ultimi mesi». (juventus.com)