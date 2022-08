Villar Perosa, i ragazzi di Allegri battono l’U23 per 2-0

Nella storica gara di Villar Perosa i bianconeri di Massimiliano Allegri si sono imposti per 2-0 sull'U23 di Massimo Brambilla . Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "C'è tutta la passione dei tifosi bianconeri presenti a Villar Perosa, a raccontare il significato di questa giornata. Un evento che abbiamo solo noi, un momento di ricarica di energia e di vibrazioni positive, dopo quelle del Tour statunitense, prima dell'ultima trasferta estiva, sabato a Tel Aviv con l'Atletico Madrid e, soprattutto, prima del via ufficiale alla stagione 22/23. Una volta si diceva: Juventus A contro Juventus B. Oggi è Prima Squadra contro Under 23, per un'amichevole divertente, che come sempre, dura poco più di un tempo.

LA PARTITA Si farebbe presto a dire che, vista l'atmosfera, i ritmi sono davvero "amichevoli", ma non è così: la squadra di Allegri preme subito sull'acceleratore, e in un quarto d'ora va in gol due volte: la prima dopo nemmeno 120 secondi, con Locatelli che la piazza nell'angolino alla sinistra di Garofani, la seconda al 15 con Bonucci, che su cross da corner da sinistra di Di Maria sfrutta il blocco di Vlahovic in mezzo all'area e di testa trova una traiettoria imparabile. In mezzo un tiro a giro da destra del Fideo, fuori di poco dallo specchio. Il leit motiv di tutto il primo tempo vede la Prima Squadra a macinare gioco e cercare occasioni (particolarmente attivo Vlahovic, che in più di una occasione cerca l'impatto giusto di testa in area) e l'Under 23 attenta soprattutto in fase difensiva. Un primo tempo che si conclude senza ulteriori reti da inserire a tabellino.