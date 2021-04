Villa: “Pirlo grande persona, già si vedeva che avrebbe potuto fare l’allenatore”

L'attaccante ha parlato del tecnico bianconero

redazionejuvenews

La Juventus è attesa oggi dalla partita contro il Napoli, recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie A. Questo pomeriggio le squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadium per disputare la partita, prima volta che una sfida di andata si gioca dopo quella di ritorno. I bianconeri, dopo la sconfitta contro il Benevento prima della sosta e il pareggio nel derby con il Torino, sono chiamati a vincere per non complicare la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di sconfitta i bianconeri perderebbero infatti posizioni ai danni dei partenopei, finendo quinti e complicando la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni.

Andrea Pirlo ritroverà questa sera Paulo Dybala, assente dal 10 gennaio scorso, e ormai pronto a rientrare in campo, per dare alla Juventus il suo contributo da qui a fine anno: un giocatore che è mancato tantissimo il numero 10, che con la sua fantasia e classe avrebbe potuto indirizzare la stagione in un altro modo. Stasera conterà quindi solo vincere con il tecnico bresciano che si gioca molto in termini di riconferma.

Del tecnico della Juventus e suo ex compagno di squadra negli USA, ha palato l'ex attaccante e calciatore David Villa, che ha detto la sua sull'ex centrocampista ai microfoni di Sky Sport: "Pirlo alla Juve? Per me è stato bellissimo conoscerlo e allenarmi con lui. Andrea è una grande persona. Si vedeva già che avrebbe avuto voglia e capacità per fare l’allenatore”.

“Un giocatore simile a me? È complicato, i calciatori sono tutti differenti e non è facile trovare delle somiglianze. Siamo diversi, ma dico che Haaland e Mbappe sono fortissimi. Il Real Madrid ha sempre preso grandi giocatori, sarà difficile acquistarli ma penso che abbiano l’intenzione di provarci”.

“A Barcellona ci siamo allenati insieme con Ibrahimovic per circa un mese, prima che lui andasse per la prima volta ai rossoneri. Sta facendo cose incredibili, è spettacolare e abbiamo la stessa età.”