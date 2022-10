Vignola: “La Juventus nel derby si è ripresa, prima era messa male”

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla sfida tra i bianconeri l'Empoli, parlando anche di Allegri.

Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Si è un po' rimessa in piedi, prima era veramente messa male. La vittoria serviva come il pane, avevamo toccato il fondo. E' arrivato un successo senza più di tanto strafare, onestamente la Juve non mi ha più di tanto impressionato. Nutro ancora dei seri dubbi sul futuro di questa squadra, la Champions la vedo quasi compromessa. Andrei molto cauto sull'essere ottimisti".

Sul match con l'Empoli: "L'Empoli arriva da un successo molto importante col Monza, quindi arriverà a Torino con il vento in poppa. Per la Juve è sempre difficile affrontare le squadre medio-piccole, perché è consapevole di esser più forte sulla carta e allo stesso tempo non può più sbagliare. Bisognerà essere cattivi, segnare subito e poi cercare di chiudere la partita. C'è solo un risultato a disposizione, psicologicamente non sarà semplice".

Sulle scelte di Allegri: "Sono rimasto stupito dalle mosse del mister, che sicuramente avrà i suoi buoni motivi, ma pensare di far riposare i giocatori in un momento come questo non è molto positivo. Bisogna pensare a vincere le partite con i migliori a disposizione, questo è il mio pensiero. Kean? E' un buon giocatore, ma Milik garantisce più certezze dal punto di vista realizzativo. Fossi in Allegri non scherzerei molto con il fuoco".