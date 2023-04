Vignola: “Juve-Verona potrebbe essere la partita di Moise Kean”

Next Gen? E' indispensabile provare a fare cose di questo genere, il rischio altrimenti è di vedere una Nazionale che è molto lontana da quelli che sono stati i valori visti negli ultimi 20/30 anni. Il materiale a disposizione è davvero poco, andare a cercare gli oriundi in giro per il mondo non è entusiasmante. Penso che sia importante dare fiducia a dei ragazzi giovani, anche perché erano tantissimi anni che nella Juventus non se ne vedevano un po' in pianta stabile. Se non si comincia a provare, sarà impossibile vedere dei risultati. Loro rappresentano il futuro calcistico.