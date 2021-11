Vieri: “Se Vlahovic va alla Juve non vede più il pallone”

L'ex attaccante ha parlato

redazionejuvenews

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato alla Bobo Tv affrontando il tema Dusan Vlahovic-Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole: "Ho visto un po’ di Juve-Atalanta. Noi non vogliamo parlar male degli allenatori, analizziamo le partite: la Juve non può continuare a giocare così. E devo sempre sentir dire siamo quelli che siamo. Non è così: tu devi migliorare la squadra. Non li vedo bene, casinisti, tutto come viene viene. Non è tanto il vincere o perdere, non c’è nessun miglioramento. Venti anni fa si parlava così, che per vincere lo scudetto bisogna difendere. Se Vlahovic va a gennaio non la prende mai. Può far qualche gol perché è una belva, ma la Juve deve giocare meglio.

La Lazio di Sarri si vedrà a febbraio. Per ora non si è visto niente. Avevamo in mente il Napoli di Sarri, ma la Lazio non giocherà mai come giocava quel Napoli. Aspettiamo febbraio, marzo, ma non li vedo bene. Ci aspettavamo una Lazio più bella, ma cambiare completamente gioco è difficilissimo e ci vuole tempo. Perché Sarri non è andato bene alla Juventus? Perché ha rotto il ca**o dalla mattina alla sera con i suoi schemi. Posso dirla anche in maniera diversa, ma il succo è quello.

La Juventus non può continuare a giocare così, non si capisce niente. Ho visto solo del gran casino, nessuno sa cosa fare. Allegri ha detto che sono quelli che sono ma non è così, lui deve migliorare la squadra, è l’allenatore e deve farla giocare bene. Ogni volta mi sembra sempre peggio, non li vedo bene. Sono casinisti, tutto come viene viene. Diamola a Dybala o chissà cosa succede, è difficile dire quello che succede. A sentire Allegri parlare si vede che in questi anni non si è migliorato. Vent’anni fa parlavamo così, non puoi parlarci nel 2021. Non si può sentire".