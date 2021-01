Vieri: “Scudetto? Scommetterei sull’Inter”

TORINO – La giornata di campionato che si è appena conclusa è stata cruciale ai fini della classifica che, grazie allo stop delle due milanesi, ha consentito alla Juve di avvicinarsi sensibilmente nella zona scudetto, con una gara contro il Napoli ancora da recuperare. I bianconeri hanno approfittato del regalo battendo il Bologna per 2 reti a 0, grazie ai gol messi a segno per la prima volta in questa stagione da due centrocampisti, Arthur, il quale trova la prima marcatura con la maglia della Vecchia Signora, e Weston McKennie che sta confermando sempre di piu il suo ottimo inserimento all’interno del gruppo. E’ rimasto invece a secco Cristiano Ronaldo, nonostante il portoghese abbia provato numerose volte a battere Skorupski, l’estremo difensore rossoblù è stato altrettanto bravo a farsi trovare pronto e a rispondere sempre presente.

Ad analizzare quello che sarà il proseguo della stagione è stato un grandissimo ex del nostro calcio, Bobo Vieri, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione 90esimo minuto, dove si è soffermato in particolare modo sia sulla lotta scudetto, sia su quanto accaduto tra Conte e l’arbitro Maresca, durante il match del Friuli tra Udinese e Inter.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Tra Inter e Juventus per lo Scudetto, se avessi 10 euro da scommettere, oggi direi i nerazzurri. Anche se vedo anche il Milan molto bene per la vittoria finale, tutti pensavano avrebbero avuto un crollo dopo la sconfitta contro i bianconeri ma hanno dimostrato di sapersi rialzare vincendo due partite di fila dopo di quella. Sono una squadra forte, mancava qualcosa in attacco, ma ora hanno anche preso Mandzukic. Il derby sarà una bella lotta fino alla fine, ma io dico Inter”.

SUGLI ARBITRI -“Se si è arrabbiato Oriali ieri la dice lunga, visto che lui non si arrabbia mai. Ieri c’era la seconda ammonizione per Arslan, certo che l’arbitro comunque può anche sbagliare. Quando c’è una qualche parola in più, però, anche l’arbitro potrebbe lasciar correre senza espellere l’allenatore”.