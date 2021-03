Vieri: “Le colpe sono di Pirlo. Alla Juve sono mancati i 20 gol di Dybala”

L'ex attaccante bianconero non risparmia l'allenatore della Juventus dalle responsabilità

redazionejuvenews

Dopo nove anni di Scudetti alzati allo Juventus Stadium, i bianconeri stanno ora per abdicare nel momento più difficile. La rifondazione e il cambio di rotta affidato ad Andrea Pirlo non hanno portato i risultati sperati, e adesso la società deve prendere in mano la situazione e riportare la squadra ai livelli a cui è abituata. Ad entrare nel merito della questione è stato anche Christian Vieri su Bobo Tv. L'ex campione del mondo non solleva l'allenatore dei bianconeri dalle sue responsabilità, tuttavia gli dà fiducia per il futuro: "Per me le colpe sono di Pirlo per questa stagione ma continuerei con lui in futuro".

Vieri inoltre non vede la situazione tutta negativa: "I problemi della Juventus sono tanti e dopo nove scudetti e due finali di Champions League ci sta che uno scudetto prima o poi lo perda. Per questo non vedo tutto nero". Per l'ex attaccante bianconero, dunque, la stagione 2020/21 è stata di passaggio. La squadra bianconera ha avuto un calo fisiologico che bisognava aspettarsi, dopo anni sempre in testa alla classifica. Inoltre l'ex bomber della nazionale italiana ha sottolineato un importante quesito: "In più non dimentichiamoci che mancano i 20 gol di Dybala". Proprio la Joya era forse l'uomo chiave che poteva aiutare la Juventus a continuare a correre per il Campionato, senza lasciare troppi punti per strada, come contro il Benevento (4 punti), Verona (3 punti), Fiorentina (3 punti), Crotone (3 punti).

Adesso è veramente complicato per Andrea Pirlo recuperare punti all'Inter. I neroazzurri, come la Juventus, devono ancora recuperare una partita contro il Sassuolo. Inoltre, la squadra di Antonio Conte è in gran forma e sembra non voler cedere il passo alle dirette concorrenti. Adesso, forse, è arrivato il momento di pensare alla qualificazione in Champions League, meglio non darla per scontata, visto che Napoli, Roma e Atalanta non vogliono mollare la presa.