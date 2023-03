Vieri: “La Juventus può arrivare in fondo in Europa League”

L'ex calciatore e attaccante, tre le altre della Juventus , Christian Vieri , ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, ai quali ha detto la sua sul calcio italiano, la Juventus in Europa, ed il tecnico Antonio Conte: " Quello italiano resta un calcio importante. Ci facciamo rispettare, è un grande orgoglio. Da noi c’è tutto per fare cose di alto livello. Siamo sempre stati all’avanguardia tatticamente, produciamo allenatori che sanno proporre un calcio moderno, Spalletti su tutti appunto".

"In Europa League ci sono Roma e Juve , oltre alla Fiorentina in Conference. Credo che Juve e Roma siano fra le favoritissime della competizione, penso che possano fare molto bene fino in fondo. Il calcio italiano è a pezzi solo a livello di stadi e di infrastrutture".

"Conte va allo scontro con tutti, è il suo carattere. Se prendi lui, non devi aspettarti uno che sta zitto e gli va tutto bene. E sempre sul filo, è il suo modo di essere, può piacere o non piacere. Sai chi prendi. Sai che è uno esigente, serio. Ed è pesante averlo in società, non ti fa dormire tranquillo. Sono scelte. Ci sono tecnici come Conte e Mourinho che martellano a tutte le ore, mettono pressione e pretendono il massimo, sempre. E ci sono poi quelli a cui va bene ogni cosa, stanno lì. Ognuno allena e vede il calcio a modo suo, e non vuol dire che abbia ragione questo o quel tecnico".