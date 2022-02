Vieri: “La Juve le può vincere tutte. Agnelli ha fatto un colpo devastante”

L'ex calciatore ha parlato attraverso la Bobo TV, programma in onda sul canale Twitch dello stesso ex giocatore, al quale partecipano Cassano e Adani

L'ex calciatore Christian Vieri ha parlato alla Bobo Tv, in onda sul canale Twitch dello stesso ex giocatore, della Juventus e del nuovo acquisto Dusan Vlahovic: "È forte, sa giocare da solo, è cattivo, è una belva. Alla Juventus potrà solo migliorare e la squadra farà un salto di qualità con lui. Morata, che per caratteristiche non è così devastante, ora può andare a prendere una palla di quaranta metri. Vlahovic sa andare in porta, crea tanto e la squadra cresce: e poi ha Dybala, Cuadrado, ha tutto. Porta la squadra trenta metri più su, con Vlahovic vai a far gol. Dybala avrà più spazi e farà meglio. Andrea Agnelli ha fatto un colpo devastante: per me possono vincere tutte le partite che restano in campionato".