Vieri: “La Juventus è stata una grandissima delusione”

L'ex calciatore ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN dicendo la sua sul campionato italiano e sull'annata appena passata dalla Juventus

L'ex calciatore Bobo Vieri ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN, ai quali ha parlato della Serie A, della Juventus e del campionato dei bianconeri: " La Juve è stata una grandissima, non grande delusione. Con la squadra che ha, dovrebbe lottare tutti gli anni per lo scudetto: a gennaio ha preso Vlahovic: cosa si può chiedere di più?. A Napoli c'è tanta pressione, secondo me alcuni giocatori l'hanno sentita. Quando sei obbligato a vincere è diverso da quando nessuno parla di te. Quando ti dicono che devi vincere per forza, allora cambia tutto. A metà anno ero sicuro che fino all'ultima partita il Napoli sarebbe stato lì, comunque ha grandissimi giocatori e gioca un gran calcio. Però il calcio è questo: puoi dire tutte le cazzate che vuoi, ma alla fine il campo verde non mente mai".