Vieri: “Napoli devastante, la Juve deve ripartire dallo stile di gioco”

redazionejuvenews

Intervenuto a margine dell'inaugurazione del PLB World, Bobo Vieri ha parlato della brutta sconfitta della Juve contro il Napoli: "La verità è che gli azzurri hanno fatto una partita devastante, di certo non la prima della stagione. Da mesi, la squadra di Spalletti propone, in Serie A e in Champions League, un calcio che in Italia non vedevamo da vent’anni. Hanno segnato cinque gol, ma il punto non è questo. Bisogna entrare nell’ottica che, una volta ogni tanto, tutti possono realizzare una goleada. È molto più semplice riuscirci, però, se giochi come Kvaratskhelia e compagni…".

"La Juve ora deve ripartire dallo stile di gioco - ha detto l'ex attaccante, perché il problema non riguarda i risultati raccolti sul campo. La Juventus ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma non dimentichiamo che la squadra di Allegri è fortissima. Nel calcio attuale non possiamo parlare del risultato come unica cosa che conta: questo discorso era comprensibile venti o trent’anni fa. Adesso non va più bene, soprattutto se il club in questione è uno tra i migliori del mondo. La classifica come consolazione? Considerando il valore dei campioni che ha in rosa, la Juventus non poteva mica stare all’ultimo posto...".

Pogba, Chiesa e Vlahovic potranno fare la differenza? "Io ho l’impressione che la questione infortunati venga fuori solo quando le cose non vanno per il verso giusto. La Juve a Napoli non aveva Pogba, ma il francese, o chi per lui, era assente anche quando la squadra di Allegri ha conquistato otto vittorie consecutive…".