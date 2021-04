Vierchowod: “La Juve lascia a desiderare, Ronaldo meno bene di altri anni”

Le parole dell'ex difensore

redazionejuvenews

Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex difensore della Juventus Pietro Vierchowod ha parlato dell'attuale situazione del club bianconero:

"Se la Juventus continua così è difficile che rientri. Pareggiare a Firenze, perdere contro l'Atalanta e il Benevento non è da grande squadra. Questa Juve ha lasciato molto a desiderare. Il centrocampo fa pochissimo filtro e non è determinante come altri anni, in più Ronaldonon è così messo bene come altri anni. Dovrà lottare fino alla fine per entrare, così come Milan e Lazio. Conterà molto la forza fisica rimasta in queste ultime partite".

L'ex difensore, che con il Milan ha trascorso un'annata nel 1996/97, ha poi parlato anche della situazione in casa rossonera. In seguito al ko di ieri contro la Lazio, la squadra di Pioli è scivolata al momento al quinto posto, fuori dalla zona Champions:

Che succede al Milan?

"Il Milan ha cominciato a correre da dopo il lockdown ed è andato bene fino a dicembre. Da più di un mese e mezzo è tornata una squadra normale, la forza fisica è calata, è venuto a calare Ibrahimovic e tutto questo si è ripercosso sulla squadra. Le altre sono cresciute e loro sono calati. Ecco perché si sta perdendo terreno. Se non hai forza, ti mettono in difficoltà anche le squadre piccole".

Pioli deve rimanere anche se non raggiunge la Champions?

"Ha fatto bene, ha preso una squadra non messa bene e l'ha portata anche in testa alla classifica. Per me era una squadra da quarto-quinto posto ma l'ha portata in alto, con tanti elogi per lui. Per me ha fatto fin troppo con questa squadra".

Ibra, giusto rinnovarlo? Tomori è da riscattare?

"Ibra fisicamente è calato ma a quell'età succede. Ma fino a quando è stato in campo è stato un leader e ha fatto grandi cose. Ultimamente è venuto a mancare lui e si sono visti i risultati. E' sempre meglio avere uno come lui, in campo o fuori. Tomori mi piace, deve ancora imparare a marcare. Se impara queste cose diventerà un ottimo difensore".