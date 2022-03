Vierchowod: “La Juventus ha fatto bene a non rinnovare Dybala”

Pietro Vierchowod ha rilasciato delle dichiarazioni su Dybala, Allegri e sulla Nazionale italiana, impegnata nei playoff mondiali.

Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus nella stagione 1995-96, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb.com, parlando del caso Dybala e della Nazionale. Ecco le sue parole sulla questione del calciatore argentino, che nella giornata di ieri, do comune accordo con la società, non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022, ponendo così fine alla lunga storia con il club bianconero durata 7 anni: "Secondo me la Juventus ha fatto bene. Va detto che è un grande calciatore, fortissimo tecnicamente, ma ha tanti problemi fisici e non mi sembra fortissimo mentalmente. Comunque ha già 28 anni e non mi sembra cresciuto mentalmente in questo periodo alla Juventus. Non penso che i bianconeri avranno problemi per sostituirlo, come hanno fatto per tanti altri grandi calciatori. Non so quanto serva questo grande colpo, comunque c’è anche Chiesa che deve tornare. L’attacco si può lasciare così. La cosa fondamentale in una squadra è il centrocampo e ai bianconeri il colpo serve lì."