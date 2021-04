Vierchowod: “Chiellini è l’ultimo vero difensore rimasto”

L'ex difensore bianconero ha parlato

SUGLI ALLENATORI - Se andiamo a vedere gli allenatori di Serie A, non hanno fatto i difensori. Come fanno a insegnare certe cose. Diventa difficile, se poi non hai neanche un ex difensore nello staff... Devi insegnare certe cose, ma mancano gli insegnanti. In tutto il mondo eravamo additati come i migliori difensori. Oggi non è più così".