Vierchowod: “Non avrei ripreso Allegri, aveva già vinto tutto”

Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche di Paul Pogba.

redazionejuvenews

Pietro Vierchowod, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua ai microfoni di TV Play. Ecco le sue parole: "Allegri non lo avrei ripreso, ha già vinto quello che doveva vincere, si doveva cambiare. Negli ultimi dieci anni tante critiche perché la Juventus non giocava bene, ora invece va bene, delle due bisogna sceglierne una.

Con la rosa della Juventus penso che Allegri potesse fare qualcosa di più, la penalizzazione penso non abbia intaccato più di tanto le prestazioni dei giocatori. La stagione partiva con altre prospettive, doveva essere una stagione per lottare sia in campionato che in Champions, ora ti gioca l’Europa League e non sai se la vinci.

Cosa ne penso del ritorno di Pogba alla Juventus? Secondo me è stato più un colpo mediatico, non penso ci facessero alla fine troppo affidamento. Pogba è un anno e mezzo che non gioca, la Juventus ha vinto anche prima del suo ritorno e anche senza, nell’ultimo anno e mezzo ha avuto diversi infortuni e quando lo prendi lo sai che problemi ha".