Vierchowod: “Allegri ha delle responsabilità sul gioco della Juventus”

Intervistato a Rai Radio 1, Pietro Vierchowod ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Non ci sono tante squadre che giocano bene. In mezzo al campo la Juve ha solo incontristi, non sono bravi nella gestione della palla. Il gioco da dove parte? Gli attaccanti sono sempre lasciati soli. Sicuramente è anche colpa dell'allenatore, la gestione è sua". Inoltre, sull'attaccante Dusan Vlahovic ha aggiunto: "Secondo me è un ottimo giocatore, a me piace. Però non c'è un centrocampista che ti mette in condizione di sfruttare le tue caratteristiche. In questa Juve in mezzo al campo non ci sono grandi fantasisti. Vlahovic deve fare da solo. Chiesa gioca da solo, non ha neanche la collaborazione dell'altro attaccante. A Firenze giocavano tutti per lui, a Torino è diverso, tra poca qualità a centrocampo e incompatibilità con Chiesa".