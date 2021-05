Vierchowod: “Alla Juve serve uno tra Pirlo o Zidane per ripartire”

L'ex difensore bianconero ha parlato

SU ALLEGRI E ZIDANE - "Allegri o Zidane sarebbero i tecnici giusti per ripartire. De Ligt? Può diventare un grande giocatore ma deve migliorare". Le parole dello Zar, Pietro Vierchowod, sanno di autentica investitura. Intervenuto a Radio Bianconera durante "Fuori di Juve", l'ex difensore bianconero ha anche tracciato un bilancio del'ultima decade bianconera: "La Juventus ha vinto negli ultimi nove anni. Vincere il decimo era molto difficile, soprattutto quando non hai più il centrocampo degli altri anni, quando oltre a fare filtro c’erano giocatori che aiutavano gli attaccanti a fare gol"

SUL CENTROCAMPO - "È un centrocampo modesto - precisa Vierchowod - c’è poco gioco, non riescono più a fare la copertura degli altri anni e a servire gli attaccanti. Non possiamo lamentarci di CR7, sono gli altri che sono mancati. Il cambio di allenatore è stato sbagliato ma non per colpa di Pirlo. La Juve è

SU RONALDO E DYBALA - "Non puoi basare il tuo gioco esclusivamente su Cristiano Ronaldo, che non può essere criticato. E non è possibile far giocare Dybala solo 10 minuti, è un grande giocatore e utilizzato così lo si rovina. Adesso la Champions è ancora raggiungibile, ma non dipende più soltanto da loro. Poi c’è la Coppa Italia che potrebbe salvare un’eventuale stagione fallimentare" le parole dell'ex centrale difensivo.