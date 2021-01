Vidal spiega il suo gesto: “E’ solo affetto per mio fratello Chiellini. Non è mai stata mia intenzione baciare lo stemma di un’altra squadra”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus è stata letteralmente dominata dall’Inter di Antonio Conte che, ha battuto i bianconeri per 2-0 grazie alle reti dell’ex Arturo Vidal e di Barella, autore di una prestazione eccellente. Bianconeri completamente inesistenti che, come dichiarato anche da Pirlo al termine del match, hanno disputato la loro peggiore gara da inizio stagione e sperano di potersi riscattare gia nell’immediata e delicata finale di Supercoppa Italia contro il Napoli mercoledì sera al Mapei Stadium. Ma prima di scendere in campo però, è andato di scena un curioso e particolare episodio che ha visto coinvolto Chiellini e Vidal, con quest’ultimo che mentre abbracciava il suo ex compagno, si è lasciato sfuggire un bacio sullo stemma della Juve. Questo gesto ovviamente non è passato inosservato e sul web si è acceso un vero e proprio dibattito, con molti tifosi interisti che non hanno gradito e si sono scagliati contro il centrocampista cileno, almeno fino al minuto numero 12, quando l’ex della gara sbloccava il derby d’Italia con un incornata vincente.

Il centrocampista cileno ci ha poi tenuto a scusarsi con i suoi tifosi alla fine della partita e lo ha fatto attraverso un post sul suo account Instagram, dove ha spiegato le motivazioni di quanto accaduto. Si possono vedere infatti alcune foto che lo immortalano durante il match contro la Vecchia Signora, accompagnate dal seguente messaggio: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello! Forza @inter !!!”.