Vidal posta la classifica sui social e cita Pupo: “Su di noi nemmeno una nuvola”

TORINO – Dopo l’ultimo turno di Seria A, il campionato italiano sembra diventare sempre più avvincente, in virtù degli stop di Milan e Juve che, hanno favorito il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte, balzata ora al primo posto. I nerazzurri infatti si trovano ora un punto sopra i ‘cugini’ e 8 punti avanti ai bianconeri che però dovranno ancora recuperare la sfida di andata contro il Napoli, con data ancora da destinarsi e che potrebbe risultare decisiva per le sorti dell’intera annata. Bianconeri che dovranno invece approfittare dello scontro diretto nel derby della Madonnina che, qualsiasi risultato presenterà giocherà a favore della Vecchia Signora, ma con l’imperativo di vincere nella sfida casalinga contro il Crotone, squadra che aveva già fermato i Campioni di Italia in carica già nella partita dello Sciba. Ma prima però, bisognerà affrontare i portoghesi del Porto in quella che sarà l’andata degli ottavi di Champions League, da sempre obiettivo primario del club della Continassa che non vede la Coppa dalle Grandi Orecchie sotto la Mole da più di 20 anni.

Intanto, c’è chi sta alimentando sempre di più la battaglia per il tricolore e questa volta è stata scelta la via dei social. Si tratta dell’ex centrocampista della Juve Arturo Vidal, il quale ha manifestato tutto il suo entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio e il primo posto in classifica ottenuto, attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram. Nella foto postata dal cileno infatti, figura l’attuale classifica della Serie A, con l’Inter al comando appunto e con Milan, Roma e Juve che inseguono. L’immagine viene poi accompagnata dalla canzone del celebre cantante italiano Pupo ‘Su di noi’, con chiaro riferimento appunto al fatto di aver conquistato il primato. Questo ovviamente è stato accolto dalle inseguitrici come un gesto di sfida e la sensazione è che la battaglia si faccia sempre più intensa con il passare dei giorni.