Juve, l’ex Vidal non pensa al ritiro: “Voglio il Mondiale 2026”

Fresco di questa grande vittoria, a 35 anni compiuti, il giocatore cileno non ha alcuna intenzione di ritirarsi, come ha raccontato in un'intervista rilasciata a Prensa Futbol. Queste le sue parole: "Non ci penso neanche, non so chi abbia messo in giro queste voci. Possiamo qualificarci al Mondiale 2026 e io, a se Dio vorrà, voglio esserci. Ho 35 anni, ma mi sento molto bene e ho un contratto con una delle squadre più forti del Sudamerica. Spero che la fortuna mi assista e di non avere infortuni".