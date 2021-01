Vidal ma che fai? Abbraccia Chiellini e bacia lo stemma della Juve

TORINO – Il big match del campionato tra Inter e Juventus è iniziato da pochi minuti e i colpi di scena sono arrivati già prima del fischio di inizio. In assenza dei tifosi infatti, ci hanno pensato quelli di fede nerazzurra ad infuocare il clima fuori dallo stadio, con una serie di fuochi d’artificio che sono durati per quasi 5 minuti abbondanti. Bianconeri che sono scesi in campo con delle variazioni forzate, in virtù delle pesanti assenze di de Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro, tutti assenti per la positività riscontrata al test sul Coronavirus. Dunque, ritorna la coppia di difesa composta da Chiellini e Bonucci, con Danilo e Frabotta ad ultimare la linea. Inter che dal canto suo, si affida al duo Lautaro-Lukaku per tentare di arginare la retroguardia della Vevchia Signora. Gara che, oltre ad avere il fascino per la forte rivalità sportiva che intercorre tra le due società, presenta una vasta quantità di ex in campo e fuori. Da Antonio Conte, passando per Beppe Marotta, fino ad arrivare ad Arturo Vidal.

Proprio quest’ultimo, ha segnato la rete che ha sbloccato il match, ma prima si è reso protagonista di un curioso e particolare episodio avvenuto con il suo ex compagno Chiellini, nel riscaldamento pre partita. Il cileno infatti, è stato ripreso in una clamorosa gaffe e mentre salutava e abbracciava il capitano della Juve, si è lasciato sfuggire un bacio sullo stemma dei bianconeri che figurava sulla maglia del numero 3. Non sappiamo se sia stato voluto con certezza o se si fosse trattato di una svista del centrocampista, ma quel che è certo è che questo gesto non è passato inosservato ai tifosi, i quali si stanno scatenando sul web. Quelli juventini ovviamente sono divertiti da quanto accaduto, al contrario invece quelli nerazzurri che, si sono lasciati andare in dei commenti poco piacevoli.