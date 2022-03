Vialli: “Ho paura di morire. La malattia non è solo sofferenza”

Il settimanale 'Oggi' ha anticipato alcuni contenuti del docu-show 'Una semplice domanda', in cui l'ex bianconero ha parlato con Cattelan.

" Io ho paura di morire , eh. Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sia dall'altra parte . Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire ". Questa è una delle frasi più toccanti tra gli estratti del docu-show. Parole che fanno riflettere e che toccano tutti gli appassionati del calcio italiano e in particolare i tifosi della Juve e della Sampdoria. Con i blucerchiati ha giocato per tanti anni, vincendo lo storico Scudetto, in coppia in attacco proprio col suo amico Mancini. Con la squadra bianconera ha giocato dal 1992 al 1996 , avendo l'onore di alzare, fra le altre cose, l'ultima Champions League vinta dalla Vecchia Signora.

Ma ci sono anche altre parole emozionanti tra queste anticipazioni: "Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita. L'ansia di non poter portare a termine tutto ciò che voglio fare, il fatto di essere super eccitato da tutti i progetti che ho è una cosa per cui mi sento fortunato. La malattia non è solo sofferenza, ci sono anche dei momenti bellissimi. La vita, non l'ho detto io ma lo condivido in pieno, è fatta per il venti per cento da quello che ti succede e per l'ottanta per cento da quello che capita. E la malattia può insegnare molto di come sei fatto. Può essere anche un'opportunità. Non dico al punto al punto di essere grato al cancro, eh...".