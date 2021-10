Al via la vendita dei biglietti per Juve-Sassuolo

In vendita i biglietti per Juve-Sassuolo

Sono aperte le vendite dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop . Si parte come sempre dai Member e, nello specifico, dai J1897. Dalle ore 10.00 di giovedì 14/10/2021 vendita riservata esclusivamente per i J1897 Member. Dalle ore 14.00, sempre di giovedì 14/10/2021, vendita estesa anche ai Black&White Member; dalle ore 10.00 di venerdì 15/10/2021 parte la vendita riservata per gli abbonati alla stagione 2019/20; si ricorda che gli abbonati nella stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card. Sempre venerdì 15/10/2021, ma a partire dalle ore 14.00, al via la vendita libera .

Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso. In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate per gli Under 30, per gli Over 65 e per gli Under 6 in alcuni settori dello stadio. A seguito del Decreto Legge dell’8 ottobre 2021 - n. 139, che prevede l’apertura degli eventi sportivi all’aperto in zona bianca fino a una capienza massima del 75%, aumentano le disponibilità di biglietti per la partita fino a un massimo di 30.000". (juventus.com).