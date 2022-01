Vezzali: “Se tra un paio di settimane la situazione migliora, si può ripartire dal 50% negli stadi”

La sottosegretaria allo Sport ha parlato

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha parlato a margine dell'evento "YES - Youth, Education and Sport" presso l'Acquario Romano di vari temi tra cui la capienza dei tifosi negli stadi: "In queste settimane abbiamo ascoltato tantissime associazioni sportive, assessori allo sport, soprattutto in merito al problema degli impianti sportivi, delle piscine, alle prese con il caro bollette che stanno colpendo un po' tutti. Stiamo mettendo nero su bianco un provvedimento che vada a sostenere quelle realtà che in questo periodo hanno avuto dei costi elevati.

Stiamo prevedendo, poi, un intervento per rifinanziare il fondo per le spese Covid, anche in base al documento condiviso con la Conferenza Stato-Regioni. Cosi come un'altra misura importante è quella del credito d'imposta. Si tratta di una serie di interventi molto importanti che aiuteranno molte persone e molte aziende. Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all'aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità. Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e abbiamo parlato anche degli atleti stranieri che dovranno venire in Italia a giocare e del documento 'return to play' che permette agli atleti che hanno avuto il Covid di poter tornare con nuovi meccanismi agevolando il loro rientro all'attività professionistica.

Lo sport deve essere un argine al disagio percepito soprattutto dai più piccoli che durante la pandemia hanno dovuto rinunciare a qualsiasi forma di socialità, e la palestra deve essere un mezzo utile per instaurare relazioni interpersonali sane con coetanei e adulti, un lavoro portato avanti con il Ministero dell'Istruzione, perché non dovrà più capitare ai giovani di dover scegliere tra sport e istruzione. Caso Djokovic? Emblematico, e ci deve far riflettere. Ci sono regole che vanno rispettate da parte di tutti e questo è certo".