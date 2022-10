Verza: “Juventus non in crisi, ma per lo Scudetto è difficile”

Vinicio Verza, doppio ex di Milan e Juventus, ha analizzato la gara di domani, parlando anche di Allegri e dello Scudetto.

redazionejuvenews

Vinicio Verza, ex calciatore di Milane Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Crisi Juve? No, ma non è mai stata in crisi. E' una squadra che ha cambiato molto in estate, sta cercando di trovare un suo assetto e la novità più rilevante sarà il rientro degli infortunati. Con l'organico a pieno regime, Allegri proverà nuove soluzioni e la squadra, che per il momento è un po' attardata, si riavvicinerà alla vetta".

Sullo stile della squadra piemontese: "Quando ero un giocatore bianconero esisteva lo 'Stile Juve' che comportava tante cose, come il rispetto dell'avversario e dei giornalisti. Una volta non era permesso avere i capelli lunghi, le scarpe a punta, andare in moto, fumare o bere alcolici. Con l'avvento dei procuratori e i capricci dei giocatori, e con i tempi che sono cambiati, le cose sono differenti. Vidal, pieno di tatuaggi, ad esempio non poteva giocare nella Juventus di Boniperti.

Le polemiche, poi, escono sui giornali, ma un tempo rimanevano circoscritte all'interno dello spogliatoio. I panni sporchi si sono sempre lavati in casa, oggi invece è tutto più pubblico. Probabilmente è sempre stato così, ma di certo non erano alla portata di tutti. Se punterei sullo Scudetto della Juve? Onestamente no, ma non lo avrei giocato nemmeno sul Milan lo scorso anno".