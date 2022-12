Verza: “La Juve è un punto interrogativo, ma può giocarsi lo Scudetto”

Vinicio Verza, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW. Ecco le sue parole sulla situazione della Vecchia Signora: "Juve?E' un punto interrogativo, la situazione societaria avrà probabilmente delle ripercussioni anche sul campo, vedremo cosa succederà ma in ogni caso la Juve può lottare per le prime posizioni. E' dura però recuperare quel gap dal Napoli. C'è da dire che in questi anni sono state fatte scelte sbagliate, dal ritorno del tecnico fino a Pogba che ha avuto tante problematiche. Sono state scelte affrettate e non le capisco. La vecchia dirigenza dei Boniperti e Gianni Agnelli non avrebbe fatto tutto questo.