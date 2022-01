Verso Milan-Juvenuts, da Chiellini fino a Locatelli: 5 precedenti storici

In vista del big match di Serie A tra Milan e Juventus, il club bianconero ha voluto ricordare cinque momenti storici del passato

I precedenti in campionato di Milan-Juventus segnalano che il pareggio è il risultato più verificatosi nel tempo. Una storia affascinante quella del confronto di San Siro, ogni fotogramma racchiude tantissimo del miglior calcio di ogni epoca. In questa foto l'esultanza bianconera per la vittoria per 3-1 dello scorso anno.