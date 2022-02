Verso Juventus-Sassuolo: occhi puntati su Raspadori

Il rinnovo di Dybala è in bilico e la Juve è alla ricerca di possibili sostituti: Raspadori è il nome in cima alla lista

redazionejuvenews

Terminato il mercato invernale, ora la dirigenza bianconera è pronta a rimettersi a lavoro sul fronte rinnovi. In casa Juventus i giocatori con il contratto in scadenza sono quattro: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Dybala. Tra loro il più vicino alla fumata bianca sembra essere, un po' a sorpresa, Mattia De Sciglio. Il terzino italiano è un pupillo di Allegri, che lo ha schierato titolare in più occasioni, sempre con ottimi risultati. Il terzino italiano ha dalla sua uno stipendio contenuto, che permette il rinnovo senza particolari problematiche. Non si può dire altrettanto di Cuadrado, Bernardeschi e Dybala che invece vorrebbero dei rinnovi con aumento dell'ingaggio. La Juventus, però, dopo l'operazione Vlahovic non può più permettersi stipendi faraonici e per questo sarà necessario trattare.

Il rinnovo più in bilico è senza dubbio quello di Paulo Dybala. L'argentino sembrava ad un passo dalla firma, poi il club ha preso tempo e ha deciso di puntare sull'attaccante serbo della Fiorentina. Ora se La Joya vorrà rimanere a Torino dovrà per forza di cose accettare una riduzione dell'ingaggio, possibilità tutto tranne che scontata. Per questo motivo il fantasista argentino potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione, ma la Juventus non si farà cogliere impreparata.

L'obiettivo numero uno per sostituire Dybala è Giacomo Raspadori, che questa sera sarà l'osservato speciale nel corso del match di Coppa Italia contro il Sassuolo. L'attaccante italiano sarebbe il sostituto ideale per la Juventus, giocatore duttile e talentuoso in grado di spaziare in tutto il fronte d'attacco, sempre con grande efficacia. Per lui in questa stagione già 7 gol e 4 assist in 25 presenze. Il costo del cartellino è alto, almeno 30 milioni di euro, ma in caso di addio di Dybala sarebbe lui l'obiettivo numero uno. La speranza, però, è che l'argentino e il club trovino un accordo. In caso contrario è già pronto il piano B.