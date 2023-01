Verso Juventus-Monza: i dati dei protagonisti bianconeri

Alle 15 all'Allianz Stadium la squadra di Allegri affronterà la formazione brianzola: questi i dati dei possibili protagonisti della sfida

redazionejuvenews

Alle 15 i bianconeri affronteranno il Monzaallo Stadium. Il sito della Juventusha fornito i numeri sui possibili protagonisti: "Nelle cinque partite di questo campionato con Nicoló Fagiolititolare, la Juventus vanta quattro vittorie e un pareggio, con 2.0 gol fatti a gara di media e 80% di vittorie; nelle 14 senza di lui dal 1’ sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, 1.4 gol segnati di media e 50% di vittorie.

Ángel Di María è andato a bersaglio nelle ultime due gare giocate di Serie A contro Napoli e Atalanta: l’argentino non trova il gol in tre presenze di fila nello stesso campionato da aprile 2019, quando vestiva la maglia del PSG. Il Fideo ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due gare di Serie A, dopo che non aveva partecipato ad alcuna marcatura nelle precedenti sette di questo campionato.

Daniloha già eguagliato con due gol il record personale di marcature in una singola stagione di Serie A (due anche nel 2019/20); il brasiliano, a segno nelle ultime due gare di campionato all’Allianz Stadium, potrebbe diventare il primo difensore della Juventus ad andare a bersaglio per tre match interni di fila nel massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95).

Arkadiusz Milikha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime cinque partite di Serie A – tanti quanti nelle precedenti 20 di campionato tra Juventus e Napoli – inoltre, il 50% (3/6) delle marcature del polacco è arrivata negli ultimi 5’ di gioco: record nel parziale nel torneo in corso. Arek, inoltre, è il giocatore della Juventus che ha segnato più gol (otto) in questa stagione, considerando tutte le competizioni; inoltre, con sei reti in questo torneo, potrebbe superare per numero di marcature in una singola stagione di Serie A l’altro polacco che ha vestito la maglia bianconera, Zbigniew Boniek (sei, nel 1984/85).

La prossima sarà la 150ª partita di Adrien Rabiot con la Juventus in tutte le competizioni. Tutte le tre reti del francese in questo torneo sono arrivate all’Allianz ed è a -1 dal record personale di marcature in una singola stagione di Serie A (quattro nel 2020/21).

Soltanto Sergej Milinkovic-Savic (otto) ha fornito più assist rispetto a Filip Kostic tra i centrocampisti di questo campionato: cinque – tutti per giocatori diversi – dei quali gli ultimi quattro all’Allianz Stadium.

Soltanto tre dei 36 gol segnati da Federico Chiesa in Serie A sono arrivati contro una neopromossa e solo uno di questi in casa: proprio l’ultimo contro lo Spezia, nel marzo 2021, all’Allianz.

Soltanto Giorgio Scalvini è più giovane (dicembre 2003) di Fabio Miretti (agosto 2003) tra i giocatori che hanno collezionato almeno 500’ di gioco in questo campionato: 998 per l’atalantino e 783 per lo juventino".